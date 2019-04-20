Защитник ЦСКА Васин впервые с февраля 2018 года вышел на поле в официальном матче

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Защитник московского ЦСКА Виктор Васин впервые после тяжёлой травмы вышел на поле в официальном матче.
Защитник ЦСКА Васин впервые с февраля 2018 года вышел на поле в официальном матче
  • РИА Новости

Знаковое для 30-летнего футболиста событие произошло в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом». Он вышел после перерыва вместо Родриго Бекао.

Васин получил разрыв трансплантата крестообразной связки коленного сустава 21 февраля 2018 года в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой» и с тех пор не участвовал в официальных играх. Он является игроком ЦСКА с 2011 года. В общей сложности он провёл 57 матчей за армейцев, стал автором двух голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Руслан Нигматуллин высказал мнение, что Марио Фернандес подвёл ЦСКА своим удалением перед матчем с «Локомотивом».

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