«Бавария» обыграла «Вердер» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над бременским «Вердером» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Баварии» принёс гол Никласа Зюле, забившего на 75-й минуте.

«Вердер» играл большую половину второго тайма в меньшинстве, после того как на 58-й минуте был удалён Милош Велькович, получивший вторую жёлтую карточку.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 70 очков. «Вердер» с 46 очками — восьмой.

Ранее Роман Зобнин заявил, что он может быть интересен футбольным клубам из АПЛ и Бундеслиги.