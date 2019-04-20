«Бавария» обыграла «Вердер» в матче Бундеслиги
- Reuters
Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Баварии» принёс гол Никласа Зюле, забившего на 75-й минуте.
«Вердер» играл большую половину второго тайма в меньшинстве, после того как на 58-й минуте был удалён Милош Велькович, получивший вторую жёлтую карточку.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 70 очков. «Вердер» с 46 очками — восьмой.
Ранее Роман Зобнин заявил, что он может быть интересен футбольным клубам из АПЛ и Бундеслиги.