Стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 24-го тура РПЛ
- РИА Новости
С первых минут за «Локомотив» сыграют Маринато Гилерме, Бенедикт Хёведес, Соломон Кверквелия, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Мануэл Фернандеш, Гжегож Крыховяк, Джефферсон Фарфан и Фёдор Смолов.
В составе ЦСКА на поле выйдут Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Никола Влашич, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков и Фёдор Чалов.
Матч состоится 20 апреля на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 мск. По итогам 23 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. ЦСКА с 40 очками — четвёртый.
Ранее сообщалось, что Андрей Кобелев оценил шансы ЦСКА на победу в РПЛ.