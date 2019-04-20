Стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 24-го тура РПЛ

Тренерские штабы московских клубов «Локомотив» и ЦСКА определились со стартовыми составами команд на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

С первых минут за «Локомотив» сыграют Маринато Гилерме, Бенедикт Хёведес, Соломон Кверквелия, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Мануэл Фернандеш, Гжегож Крыховяк, Джефферсон Фарфан и Фёдор Смолов.

В составе ЦСКА на поле выйдут Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Никола Влашич, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков и Фёдор Чалов.

Матч состоится 20 апреля на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 мск. По итогам 23 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. ЦСКА с 40 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что Андрей Кобелев оценил шансы ЦСКА на победу в РПЛ.