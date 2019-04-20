Главный тренер «Анжи» обратился к властям Дагестана

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Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев обратился к руководству Республики Дагестан по поводу финансовой ситуации в футбольном клубе.
Главный тренер «Анжи» обратился к властям Дагестана
  • РИА Новости

«Я не умаляю достоинств нашего президента и правительства Республики Дагестан. Они заслуженные, яркие и амбициозные люди. В своих направлениях они много чего добились. Но итог всего этого какой? Пока люди меряются определёнными амбициями, что происходит? Страдает клуб. Это даже мягко сказано. По большому счёту, клуб гибнет», — сказал специалист на пресс-конференции после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Он отметил, что «Анжи» — узнаваемый клуб, являющийся брендом. Ему бы хотелось, чтобы первые лица республики обсудили между собой, что необходимо сделать для дальнейшей жизни коллектива.

«Это же не красит Республику Дагестан. Такой клуб с традициями, такие большие личности здесь выступали, а мы берём и банкротим его на ровном месте», — добавил Адиев.

Ранее «Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ.

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