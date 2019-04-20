«Колорадо» с Задоровым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Калгари Флэймз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в Калгари и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Эвеланш» дубли оформили Микко Рантанен и Колин Уилсон, а также один раз отличился Габриэль Ландеског. У хозяев единственную шайбу забросил Ти Джей Броди.

Российский защитник «Колорадо» провёл на льду 19 минут 18 секунд. За это время он нанёс три броска в створ, дважды совершил силовой приём и сделал два блок-шота. Россиянин закончил матч с показателем полезности «+1».

Таким образом, «Колорадо» выиграл серию (4:1) и вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

Ранее «Торонто» вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном».