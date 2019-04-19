В Williams опровергли информацию о переговорах по продаже команды российскому бизнесмену

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Британская команда «Формулы-1» Williams опровергли информацию о переговорах по продаже команды российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину.
В Williams опровергли информацию о переговорах по продаже команды российскому бизнесмену
  • Reuters

«Williams решительно отвергает наличие каких-либо дискуссий с Мазепиным по вопросу инвестиций или приобретения доли акций», — говорится в заявлении команды, текст которого приводит Motorsport.

Команда Williams была основана в 1977 году. Она девять раз побеждала в Кубке конструкторов. Гонщики команды семь раз становились чемпионами мира, в общей сложности выиграв 114 этапов Гран-при.

После трёх этапов сезона 2019 года Williams занимает последнее, десятое место, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен может купить команду «Формулы-1» Williams.

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