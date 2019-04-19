Чарр заявил о желании провести реванш с Поветкиным
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«Я хочу реванш с Поветкиным, я готов к этому. Для меня Поветкин — лучший боксер последних лет. Да, он уступил Джошуа. Но поверьте, если бы этот бой состоялся в Москве в то время, когда я дрался с Поветкиным, Александр выиграл бы у Джошуа, уверен в этом», — цитирует Чарра РИА Новости.
Первый бой между боксёрами состоялся в 2014 году. Тогда Александр Поветкин сумел нокаутировать Мануэля Чарра.
Ранее сообщалось, что боксёр Гассиев в ближайшее время вылетит в США для подготовки к следующему бою.