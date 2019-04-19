Чарр заявил о желании провести реванш с Поветкиным

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Регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Мануэль Чарр назвал россиянина Александра Поветкина лучшим боксёром последних лет и выразил желание провести бой-реванш.
Чарр заявил о желании провести реванш с Поветкиным
  • © РИА Новости

«Я хочу реванш с Поветкиным, я готов к этому. Для меня Поветкин — лучший боксер последних лет. Да, он уступил Джошуа. Но поверьте, если бы этот бой состоялся в Москве в то время, когда я дрался с Поветкиным, Александр выиграл бы у Джошуа, уверен в этом», — цитирует Чарра РИА Новости.

Первый бой между боксёрами состоялся в 2014 году. Тогда Александр Поветкин сумел нокаутировать Мануэля Чарра.

Ранее сообщалось, что боксёр Гассиев в ближайшее время вылетит в США для подготовки к следующему бою.

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