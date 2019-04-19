Президент РПЛ пообещал, что российские клубы станут конкурентоспособными в еврокубках

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает, что в ближайшее время футбольные клубы России смогут навязать конкуренцию на международной арене.

«Надо чуть-чуть подождать, нужно время. Сегодня я услышал, что Португалия нас не догоняет в таблице коэффициентов УЕФА, хотя сезон для нас в еврокубках был не совсем удачным. Но всё впереди, мы обязательно будем конкурировать», — цитирует Прядкина ТАСС.

Лучшее достижение российских клубов в еврокубках сезона-2018/19 — выход «Зенита» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21.