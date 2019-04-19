Американская футбольная лига MLS запланировала расширение до 30 команд

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Американская Высшая футбольная лига (MLS) объявила о намерении расширить состав участников до 30 команд.
Американская футбольная лига MLS запланировала расширение до 30 команд
  • © DOUG PENSINGER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Как сообщает официальный сайт MLS, на встрече владельцев клубов в Лос-Анджелесе принято решение о расширении лиги до 30 команд.

Со следующего сезона в турнире будут участвовать «Интер Майами» и «Нэшвилл». Также руководство MLS ведёт переговоры о включении в состав лиги команд из Сакраменто и Сент-Луиса.

Ещё два потенциальных новичка должны стать известны не позже 31 июля.

Ранее сообщалось, что дубль Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу над «Филадельфией» в матче MLS.

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