Кулижников: я бы вряд ли поехал на ОИ под нейтральным флагом

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Российский конькобежец Павел Кулижников высказался о недопуске сборной России до участия в зимней Олимпиаде-2018.
Кулижников: я бы вряд ли поехал на ОИ под нейтральным флагом
  • Reuters

«Если бы МОК пригласил на Игры, я бы вряд ли поехал под нейтральным флагом. Я не хочу так выступать. Для чего? Я и раньше говорил, что не хотел бы так ехать. Это неуважение к стране. Я никого не осуждаю, говорю за себя. Кто поехал — я их понимаю», — приводит слова Кулижникова Sports.ru.

Он отметил, что не знает, будут ли проблемы с допуском с следующим Играм, но морально готов к тому, что возможно ни разу за карьеру не выступит на Олимпиаде.

«С милдронатом нас тоже сначала дисквалифицировали человек 200, наверное. А потом поняли, что он какое-то время не выводится. И никто даже не извинился. Просто сняли отстранение. Где извинения за то, что нервы потрепали? Что вы, а не мы были неправы? Просто сняли отстранение. На нас потом смотрели косо, грубо говоря, облили говном. И с Олимпиадой так же — Игры прошли, и всем стало плевать», — добавил спортсмен.

Ранее глава ОКР заявил, что сейчас нет опасений относительно выступления сборной России на ОИ-2020.

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