В ЦСКА рассмотрят возможность обжалования решения Евролиги в CAS
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- РИА Новости
По словам представителя пресс-службы ЦСКА, которые передаёт ТАСС, в клубе намерены тщательно изучить всю документацию, сопровождающую решение Евролиги, чтобы оценить возможность обжалования вердикта.
В ЦСКА отметили, что необходимая информация по соблюдению правил ФФП была предоставлена Евролиге в оговорённые сроки, а бюджет клуба полностью соответствует требованиям и нормам турнира.
Ранее стало известно, что Евролига оштрафовала ЦСКА за нарушение правил ФФП.