В ЦСКА рассмотрят возможность обжалования решения Евролиги в CAS

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В московском баскетбольном клубе ЦСКА намерены рассмотреть возможность обжалования в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения Евролиги о штрафе за нарушение правил финансового фейр-плей (ФФП).
В ЦСКА рассмотрят возможность обжалования решения Евролиги в CAS
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам представителя пресс-службы ЦСКА, которые передаёт ТАСС, в клубе намерены тщательно изучить всю документацию, сопровождающую решение Евролиги, чтобы оценить возможность обжалования вердикта.

В ЦСКА отметили, что необходимая информация по соблюдению правил ФФП была предоставлена Евролиге в оговорённые сроки, а бюджет клуба полностью соответствует требованиям и нормам турнира.

Ранее стало известно, что Евролига оштрафовала ЦСКА за нарушение правил ФФП.

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