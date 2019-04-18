Путин призвал французский бизнес посодействовать участию клуба из Франции в КХЛ

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Президент России Владимир Путин призвал французских бизнесменов оказать содействие участию клуба из Франции в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Путин призвал французский бизнес посодействовать участию клуба из Франции в КХЛ
  • РИА Новости

По словам президента, которые передаёт ТАСС, такой проект будет способствовать не только развитию спортивных связей, но и расширению гуманитарных контактов между Россией и Францией в целом.

Он также отметил, что подобная инициатива уже получила одобрение президента Франции Эммануэля Макрона.

В настоящее время в КХЛ выступает 25 команд — 19 из России и по одной из Казахстана, Латвии, Финляндии, Белоруссии, Китая и Словакии.

Ранее сообщалось, что Аркадий Ротенберг планирует помогать московскому хоккейному клубу «Динамо».

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