Стали известны даты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Тоттенхэм» примет «Аякс» 30 апреля в Лондоне, а ответная игра состоится 8 мая в Амстердаме.

В противостоянии «Ливерпуля» и «Барселоны» первая встреча пройдёт 1 мая в столице Каталонии, а ответный матч — 7 мая в Ливерпуле.

Ранее Моуринью оценил эпизод с отменой гола Стерлинга в матче Лиги чемпионов.