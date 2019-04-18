Стали известны даты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Стали известны даты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Тоттенхэм» примет «Аякс» 30 апреля в Лондоне, а ответная игра состоится 8 мая в Амстердаме.

В противостоянии «Ливерпуля» и «Барселоны» первая встреча пройдёт 1 мая в столице Каталонии, а ответный матч — 7 мая в Ливерпуле.

Ранее Моуринью оценил эпизод с отменой гола Стерлинга в матче Лиги чемпионов.

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