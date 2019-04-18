Стали известны даты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
- Reuters
Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Тоттенхэм» примет «Аякс» 30 апреля в Лондоне, а ответная игра состоится 8 мая в Амстердаме.
В противостоянии «Ливерпуля» и «Барселоны» первая встреча пройдёт 1 мая в столице Каталонии, а ответный матч — 7 мая в Ливерпуле.
Ранее Моуринью оценил эпизод с отменой гола Стерлинга в матче Лиги чемпионов.
🗓️ ПОЛУФИНАЛЫ 🗓️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 апреля 2019 г.
Тоттенхэм - Аякс
🏴 Вторник, 30 апреля
🇳🇱 Среда, 8 мая
Барселона - Ливерпуль
🇪🇸 Среда, 1 мая
🏴 Вторник, 7 мая#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/BqDSznGHYB