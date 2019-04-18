Тимофеев заявил, что его будущее в «Спартаке» будет зависеть от руководства московского клуба

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Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев, который находится в аренде в самарских «Крыльях Советов», рассказал о своём будущем в московском клубе.
Тимофеев заявил, что его будущее в «Спартаке» будет зависеть от руководства московского клуба
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Решение по моему будущему будет принимать «Спартак», нужен ли я им. Если руководство скажет, что нет, — буду искать вариант с арендой», — приводит слова игрока Sport24.

При этом он отметил, что главный тренер красно-белых Олег Кононов говорил, что ждёт его обратно.

«Мы виделись, когда был сбор в Турции. Я приезжал к ребятам и как раз увидел Олега Георгиевича. Он сказал: «Мы следим за тобой и ждём, возвращайся», — добавил Тимофеев.

Ранее Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием.

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