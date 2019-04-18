Семак считает, что VAR необходимо вводить в России как можно скорее

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что систему видеопомощи арбитрам (VAR) необходимо было давно ввести в российском футболе.

«VAR давно надо вводить. Здесь вопрос технической базы и организации процесса. А так система необходима. И чем быстрее она появится, тем лучше», — приводит слова специалиста Sport24.

Он подчеркнул, что в последних матчах Лиги чемпионов в некоторых ситуациях судьям было очень непросто разобраться без видеоповторов.

«Увидеть перемещение на скорости очень сложно. Думаю, многие согласятся, что VAR нам очень нужна», — сказал Семак.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасёв обслужит матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».