Арбитр Карасёв обслужит матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

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Главным судьёй на матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Зенитом» станет московский арбитр Сергей Карасёв.
Арбитр Карасёв обслужит матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»
  • РИА Новости

Встречу лидеров текущего чемпионата России рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. На линии будут работать Дмитрий Мосякин и Максим Гаврилин. Резервный судья — Алексей Матюнин. Инспектором матча станет Сергей Зуев.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом» в рамках 24-го тура РПЛ состоится 20 апреля.

Ранее сообщалось, что Кобелев считает, что для борьбы за чемпионство «Краснодару» не хватает высококлассных игроков.

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