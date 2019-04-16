Арбитр Карасёв обслужит матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»
- РИА Новости
Встречу лидеров текущего чемпионата России рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. На линии будут работать Дмитрий Мосякин и Максим Гаврилин. Резервный судья — Алексей Матюнин. Инспектором матча станет Сергей Зуев.
Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом» в рамках 24-го тура РПЛ состоится 20 апреля.
Ранее сообщалось, что Кобелев считает, что для борьбы за чемпионство «Краснодару» не хватает высококлассных игроков.