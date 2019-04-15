Кобелев считает, что для борьбы за чемпионство «Краснодару» не хватает высококлассных игроков

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Бывший главный тренер московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Кобелев поделился своим мнением о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Кобелев считает, что для борьбы за чемпионство «Краснодару» не хватает высококлассных игроков
  • © Юрий Стрелец
  • РИА Новости

«Краснодар» иногда подводит неумение сыграть прагматично, а также нехватка высококлассных мастеров. Для выхода на новый уровень им необходимы минимум два-три футболиста, которые превосходили бы тех, что имеются в команде. Тогда они смогут побороться за первое место», — передаёт слова Кобелева РИА Новости.

«Краснодар» сыграет с лидером чемпионата «Зенитом» 20 апреля. На данный момент команды разделяют шесть очков в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Ананидзе вошёл в сферу интересов «Краснодара».

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