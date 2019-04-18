Двукратная чемпионка мира по сноуборду Тудегешева объявила о завершении карьеры

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Двукратная чемпионка мира по сноуборду россиянка Екатерина Тудегешева объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.
Двукратная чемпионка мира по сноуборду Тудегешева объявила о завершении карьеры
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Facebook.

«Я свою миссию в спорте высших достижений выполнила, настало время уйти со старой дороги, найти новый путь и двигаться, развиваться дальше в разных сферах и направлениях», — говорится в сообщении.

Тудегешева побеждала на чемпионате мира 2007 года в параллельном гигантском слаломе, а в 2013-м завоевала золото мирового первенства в параллельном слаломе. Россиянка также выигрывала зачёт параллельных дисциплин в Кубке мира — 2010/11.

Ранее сообщалось, что сноубордисты Дмитрий Логинов и Анастасия Курочкина победили в параллельном гигантском слаломе на ЮЧМ.

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