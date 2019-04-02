Сноубордисты Логинов и Курочкина победили в параллельном гигантском слаломе на ЮЧМ

Короткая ссылка
Россияне Дмитрий Логинов и Анастасия Курочкина заняли первые места в параллельном гигантском слаломе на юниорском чемпионате мира в словенской Рогле.
Сноубордисты Логинов и Курочкина победили в параллельном гигантском слаломе на ЮЧМ
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В финале мужских соревнований Логинов взял верх над немцем Элиасом Хубером, опередив его на 0,9 секунды.

Бронзу завоевал ещё один представитель России Ярослав Степанко, опередивший на 0,26 секунды своего соотечественника Илью Витюгова.

Курочкина в главном финале у женщин победила свою соотечественницу Софию Надыршину с преимуществом 0,02 секунды.

Тройку призёров замкнула итальянка Жасмин Коратти, взявшая верх (-0,08) над японкой Мики Цубаки.

Ранее сообщалось, что Андрей Соболев выиграл общий зачёт Кубка мира в параллельных дисциплинах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить