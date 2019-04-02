Сноубордисты Логинов и Курочкина победили в параллельном гигантском слаломе на ЮЧМ

Россияне Дмитрий Логинов и Анастасия Курочкина заняли первые места в параллельном гигантском слаломе на юниорском чемпионате мира в словенской Рогле.

В финале мужских соревнований Логинов взял верх над немцем Элиасом Хубером, опередив его на 0,9 секунды.

Бронзу завоевал ещё один представитель России Ярослав Степанко, опередивший на 0,26 секунды своего соотечественника Илью Витюгова.

Курочкина в главном финале у женщин победила свою соотечественницу Софию Надыршину с преимуществом 0,02 секунды.

Тройку призёров замкнула итальянка Жасмин Коратти, взявшая верх (-0,08) над японкой Мики Цубаки.

Ранее сообщалось, что Андрей Соболев выиграл общий зачёт Кубка мира в параллельных дисциплинах.