«Флорида» не отпустила Баркова в сборную Финляндии на ЧМ по хоккею
- ©Joel Auerbach/Icon Sportswire
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Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение было принято после тщательного анализа.
Отмечается, что Барков в минувшем сезоне «много времени проводил на льду, стойко перенося травмы» и теперь ему предстоит восстановить здоровье.
23-летний Барков является сыном известного советского и российского хоккеиста Александра Баркова и, помимо финского, имеет российское гражданство, но выступает за сборную Финляндии.
Ранее сообщалось, что Андрей Василевский пройдёт курс лечения перед прибытием в сборную России по хоккею.