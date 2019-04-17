«Флорида» не отпустила Баркова в сборную Финляндии на ЧМ по хоккею

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» не отпустил нападающего и капитана команды Александра Баркова в сборную Финляндии на чемпионат мира 2019 года.

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение было принято после тщательного анализа.

Отмечается, что Барков в минувшем сезоне «много времени проводил на льду, стойко перенося травмы» и теперь ему предстоит восстановить здоровье.

23-летний Барков является сыном известного советского и российского хоккеиста Александра Баркова и, помимо финского, имеет российское гражданство, но выступает за сборную Финляндии.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский пройдёт курс лечения перед прибытием в сборную России по хоккею.