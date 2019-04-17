«Лацио» обыграл «Удинезе» в матче Серии А

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Римский «Лацио» одержал победу над «Удинезе» в перенесённом матче 25-го тура итальянской Серии А.
«Лацио» обыграл «Удинезе» в матче Серии А
  • ©Andrea Staccioli / Insidefoto
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Лацио» принёс гол Фелипе Кайседо и автогол Сандро. «Удинезе» упустил шанс сократить отставание в счёте. Пенальти в начале второго тайма не реализовал Родриге де Пауль.

«Лацио» набрал 52 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 32 очками остался 16-м.

Ранее сообщалось, что «Интер» добыл гостевую победу над «Фрозиноне» в матче 32-го тура Серии А.

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