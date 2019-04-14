«Интер» добыл гостевую победу над «Фрозиноне» в матче 32-го тура Серии А
Счёт поединка — 1:3.
В составе хозяев гол на счету Франческо Кассаты. У «Интера» забивали Раджа Наингголан, Иван Перишич (с пенальти) и Матиас Весино.
«Фрозиноне» продолжает занимать предпоследнюю строчку в чемпионате Италии. «Интер» сохранил за собой третье место и опережает «Милан» на пять очков. Отставание от идущего вторым «Наполи» составляет семь пунктов.
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