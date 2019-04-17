СМИ: Трёхкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Бывший нападающий казанского клуба Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на слова пострадавшей.

Инцидент произошёл в Казани 12 апреля. Машина некой Снежаны Д. перегородила проезд автомобилю Обухова, из-за чего между сторонами возник конфликт, а спортсмен впоследствии нанёс девушке несколько ударов.

Как отмечает потерпевшая, в травмпункте у неё зафиксировали ушибы мягких тканей лица и кровоподтёк головы, а также подозрение на сотрясение мозга.

Пострадавшая уже обратилась в полицию, где сообщили, что решение об открытии дела будет принято после выяснения обстоятельств произошедшего.

Обухов является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». Хоккеист завершил карьеру в конце прошлого года.

Ранее сообщалось, что экс-футболист МЮ Никки Батт арестован за нападение на жену.