СМИ: Трёхкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на слова пострадавшей.
Инцидент произошёл в Казани 12 апреля. Машина некой Снежаны Д. перегородила проезд автомобилю Обухова, из-за чего между сторонами возник конфликт, а спортсмен впоследствии нанёс девушке несколько ударов.
Как отмечает потерпевшая, в травмпункте у неё зафиксировали ушибы мягких тканей лица и кровоподтёк головы, а также подозрение на сотрясение мозга.
Пострадавшая уже обратилась в полицию, где сообщили, что решение об открытии дела будет принято после выяснения обстоятельств произошедшего.
Обухов является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». Хоккеист завершил карьеру в конце прошлого года.
Ранее сообщалось, что экс-футболист МЮ Никки Батт арестован за нападение на жену.