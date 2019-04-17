Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».

«Они были на несколько уровней выше нас в этих двух матчах. Мы должны стремиться к уровню «Барселоны», мы в состоянии достичь этого, но у нас много работы. Если мы желаем вернуться к истинному уровню, истинным традициям «Манчестер Юнайтед», то обязаны бросить вызов «Барселоне», — цитирует норвежского тренера BT Sport.

Также Сульшер заявил, что Месси наравне с Роналду является лучшим игроком десятилетия.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла МЮ и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

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