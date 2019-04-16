СМИ: Зидан планирует избавиться от Бэйла

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Французский главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует летом избавиться от ряда футболистов, в числе которых валлийский нападающий Гарет Бэйл.
СМИ: Зидан планирует избавиться от Бэйла
  • Reuters

Как сообщает AS, Зинедин Зидан следующим летом планирует избавиться от пятерых футболистов «Реала». В их число вошли Даниэль Себальос, Маркос Льоренте, Браим Диас, Мариано Диас и Гарет Бэйл.

Также, по информации источника, «Реал» может рассмотреть продажу Иско, Марсело и Тони Крооса, однако решение по этим футболистам будет приниматься в зависимости от ситуации на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что МЮ отказался от идеи покупки Коутиньо у «Барселоны».

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