СМИ: Зидан планирует избавиться от Бэйла

Французский главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует летом избавиться от ряда футболистов, в числе которых валлийский нападающий Гарет Бэйл.

Как сообщает AS, Зинедин Зидан следующим летом планирует избавиться от пятерых футболистов «Реала». В их число вошли Даниэль Себальос, Маркос Льоренте, Браим Диас, Мариано Диас и Гарет Бэйл.

Также, по информации источника, «Реал» может рассмотреть продажу Иско, Марсело и Тони Крооса, однако решение по этим футболистам будет приниматься в зависимости от ситуации на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что МЮ отказался от идеи покупки Коутиньо у «Барселоны».