СМИ: Экс-чемпион мира по боксу Джуда намерен вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBF американец Заб Джуда намерен вернуться на ринг после более чем годичного перерыва.

Как сообщает Boxing Scene, 41-летний Джуда проведёт следующий поединок 7 июня в Нью-Йорке c 32-летним соотечественником Клейтусом Селдином.

Последний на данный момент поединок Джуда провёл в январе 2018 года, победив мексиканца Ноэля Ринкона. Всего в его активе 55 боёв, в 44 из которых он одержал победу (30 — нокаутом). Он потерпел девять поражений, одно из которых — от россиянина Кости Цзю (нокаутом во втором раунде). Два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что украинский боксёр Василий Ломаченко избежал перелома в поединке с Энтони Кроллой.