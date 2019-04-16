СМИ: Экс-чемпион мира по боксу Джуда намерен вернуться на ринг
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- globallookpress.com
Как сообщает Boxing Scene, 41-летний Джуда проведёт следующий поединок 7 июня в Нью-Йорке c 32-летним соотечественником Клейтусом Селдином.
Последний на данный момент поединок Джуда провёл в январе 2018 года, победив мексиканца Ноэля Ринкона. Всего в его активе 55 боёв, в 44 из которых он одержал победу (30 — нокаутом). Он потерпел девять поражений, одно из которых — от россиянина Кости Цзю (нокаутом во втором раунде). Два поединка были признаны несостоявшимися.
Ранее сообщалось, что украинский боксёр Василий Ломаченко избежал перелома в поединке с Энтони Кроллой.