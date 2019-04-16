Быков о драке Овечкина и Свечникова: надеюсь, обойдётся испугом

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о драке форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нападающим «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Быков о драке Овечкина и Свечникова: надеюсь, обойдётся испугом
  • Reuters

«Для меня это оказалось сюрпризом, что молодой парень, наш, русский игрок, вдруг зацепился с Александром. Это показывает, что он неравнодушен к результату и был эмоционально заряжен на борьбу. Потом, видимо, уже когда увидел, с кем зацепился, наверное, пожалел», — приводит слова Быкова «Чемпионат».

Он выразил надежду, что Свечников не получил серьёзных травм в драке с Овечкиным.

«Он получил прямой удар, ещё и упал. Надеюсь, обойдётся испугом. Сложно судить, кто предложил и начал. Если так случилось, значит, оба были готовы к таким событиям. Жизнь покажет, станет ли это уроком для Свечникова», — добавил специалист.

Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде третьего матча серии плей-офф. Капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего соотечественника, впервые участвовавшего в драке в НХЛ, который в итоге не смог завершить встречу и покинул лёд с помощью медицинского персонала команды.

Ранее боец ММА объяснил, почему Свечников не выстоял в драке с Овечкиным.

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