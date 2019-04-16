Боец ММА объяснил, почему Свечников не выстоял в драке с Овечкиным

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Махно высказал мнение о драке форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нападающим «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Боец ММА объяснил, почему Свечников не выстоял в драке с Овечкиным
  • Reuters

«Конечно, от MMA это далеко, но можно уверенно сказать, что у Овечкина есть удар. Правой рукой попал чётко в бороду и нормально так «присадил» Свечникова», — приводит слова Махно Sport24.

Он отметил, что разница в возрасте между Овечкиным и Свечниковым не имела большого значения в их противостоянии.

«Они оба били с правой руки в голову, может быть, в этих хоккейных баталиях Овечкин чуть похитрее, больше наклонил голову, не задирал подбородок, поэтому удары пришлись в шлем или смазались по плечу. Свечников же бороду подзадрал, и Овечкин попал в лучших традициях», — добавил боец.

Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде третьего матча серии плей-офф. Капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего соотечественника, впервые участвовавшего в драке в НХЛ, который в итоге не смог завершить встречу и покинул лёд с помощью медицинского персонала команды.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом Свечникова.

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