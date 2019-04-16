Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом Свечникова
- Reuters
«Поздравляю! Настоящий русский. Был рад тебя видеть в Москве, надеюсь, мы скоро снова встретимся. Они могут бежать, но они не смогут спрятаться», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Congrats @ovi8!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 апреля 2019 г.
A Proper Russian.
Great to meet you in Moscow big man, see you again soon!
They can run, but they can’t hide. https://t.co/R14KvFXf22
Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде третьего матча серии плей-офф. Капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего соотечественника, впервые участвовавшего в драке в НХЛ, который в итоге не смог завершить встречу и покинул лёд с помощью медицинского персонала команды.
Ранее сообщалось, что в UFC отреагировали на драку Овечкина и Свечникова.