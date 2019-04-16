Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом Свечникова

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе ирландец Конор Макгрегор поздравил форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с победой в драке с нападающим «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом Свечникова
  • Reuters

«Поздравляю! Настоящий русский. Был рад тебя видеть в Москве, надеюсь, мы скоро снова встретимся. Они могут бежать, но они не смогут спрятаться», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде третьего матча серии плей-офф. Капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего соотечественника, впервые участвовавшего в драке в НХЛ, который в итоге не смог завершить встречу и покинул лёд с помощью медицинского персонала команды.

Ранее сообщалось, что в UFC отреагировали на драку Овечкина и Свечникова.

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