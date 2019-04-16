Фигуристка Константинова рассказала, чему хочет научиться у Загитовой и Медведевой

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, за счёт чего намерена конкурировать с соперницами в следующем сезоне.

«Сейчас я сфокусирована на том, чтобы самой стать лучше. В этом сезоне большинство моих непризовых мест было не из-за высокой конкуренции, в которую я не вписывалась, а потому, что сама допускала ошибки, пробелы. Я неплохо оцениваю этот сезон, но понимаю, что нужно много работать. Хочу выйти на новый уровень для себя», — приводит слова Константиновой «Матч ТВ».

Она отметила, что хочет добиваться высоких результатов и делать это стабильно.

«Если же говорить о работе на пути к этим результатам, то я хочу стать сильной и организованной. Например, как мои коллеги по сборной Женя Медведева и Алина Загитова. Они ведь не только звёзды, но и большие профессионалы своего дела. Мне тоже хочется гореть долго, а не вспыхнуть и пропасть. Хочется запомниться. Хочется воспитать в себе победителя», — добавила 18-летняя фигуристка.

В нынешнем сезоне Константинова завоевала бронзу на турнире Ondrej Nepela Trophy, серебро на этапе Гран-при в Финляндии, а также стала третьей на зимней Универсиаде в Красноярске. При этом он четырежды завершала соревнования в одном шаге от подиума — на четвёртом месте, в том числе на чемпионате Европы и первенстве России.

Ранее Константинова объявила, что в новом сезоне будет исполнять произвольную программу под саундтрек к фильму «Мулен Руж».