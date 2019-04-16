Стало известно расписание соревнований летних Игр-2020 в Токио

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Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представил полное расписание соревнований и мероприятий.
Стало известно расписание соревнований летних Игр-2020 в Токио
  • ©Rodrigo Reyes Marin
  • globallookpress.com

В программу Игр-2020 вошли 33 вида спорта. Первый комплект наград будет разыгран 25 июля среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.

Больше всего медальных соревнований пройдёт 1, 2 и 8 августа. В эти дни будут разыграны 21, 26 и 30 комплектов наград соответственно.

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Японии представили факел Олимпийских игр 2020 года.

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