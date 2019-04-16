СМИ: Свечников получил сотрясение мозга в драке с Овечкиным

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Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников получил травму головы в драке с форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в ходе третьего матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
СМИ: Свечников получил сотрясение мозга в драке с Овечкиным
  • ©Greg Thompson/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

По информации The Charlotte Observer, 19-летний россиянин получил сотрясение мозга в кулачном противостоянии с капитаном «Кэпиталз».

Отмечается, что согласно официальному отчёту клуба у Свечникова травма в верхней части тела.

Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде матча. Капитан «Вашингтона» нокаутировал своего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.

Ранее эксперт высказал мнение, что Свечникову нужно было выбирать более лёгкого соперника, чем Овечкин.

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