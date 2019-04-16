СМИ: Свечников получил сотрясение мозга в драке с Овечкиным
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- globallookpress.com
По информации The Charlotte Observer, 19-летний россиянин получил сотрясение мозга в кулачном противостоянии с капитаном «Кэпиталз».
Отмечается, что согласно официальному отчёту клуба у Свечникова травма в верхней части тела.
Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде матча. Капитан «Вашингтона» нокаутировал своего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.
Ранее эксперт высказал мнение, что Свечникову нужно было выбирать более лёгкого соперника, чем Овечкин.