Тренер «Каролины» о драке Свечникова и Овечкина: от такого становится не по себе

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор высказал мнение о драке нападающего Андрея Свечникова с форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«После первого периода я пошёл посмотреть, как он, и он выглядел не очень хорошо. Потом не знаю, куда он делся, наверное, пошёл домой. Свечников многое для нас значит. Молодой парень, которому только исполнилось 19 лет. Его любят в команде, я тоже его люблю. Когда видишь такое, становится не по себе», — приводит слова Бриндамора NBC Sports.

Как он отметил, тот факт, что, по словам Овечкина, Свечников сам вызвал его на драку, отчасти меняет ситуацию.

«Но если вы смотрели видео, Ови дважды нанёс удар клюшкой, Свеч ответил. Один парень скинул перчатки гораздо раньше другого. И это Ови, а не наш парень. Это немного расстраивает, потому что он получил травму. Это его первый бой. Он сыграл 90 матчей. Он никогда в жизни не дрался, и я уверен, что Ови это знал. Это меня беспокоит», — добавил специалист.

Ранее Свечников заявил, что драка с Овечкиным была не худшей идеей.