Мамаев пожаловался на вентиляцию в автозаке, на котором его возят в суд

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что футболист Павел Мамаев пожаловался на то, что ему трудно дышать в автозаке, в котором его возят на заседания в суд.
Мамаев пожаловался на вентиляцию в автозаке, на котором его возят в суд
  • РИА Новости

«Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональный спортсмен жалуется», — приводит слова Мельникова РИА Новости.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее в сети появилось видео, на котором фанаты «Анжи» выразили поддержку Кокорину.

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