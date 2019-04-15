Эксперт прокомментировал победу «Зенита» над «Анжи»
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«Зенит» довольно предсказуемо сумел добиться необходимого результата. Очень приятно, что команда не бросила играть, забив два мяча, а продолжила создавать моменты», — заявил он.
Как считает эксперт, говорить о чемпионстве петербуржцев ещё рано, поскольку впереди семь туров, где предстоит несколько сложных матчей, в том числе с «Краснодаром» и ЦСКА.
Вместе с тем, добавил Стрепетов, «Зенит» обеспечил себе комфортный задел.
Благодаря этой победе «Зенит» набрал 48 очков в турнирной таблице РПЛ и оторвался от ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара» на шесть пунктов.