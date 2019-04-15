Эксперт прокомментировал победу «Зенита» над «Анжи»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с ФАН прокомментировал победу петербургского клуба над махачкалинским «Анжи» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 5:0.

«Зенит» довольно предсказуемо сумел добиться необходимого результата. Очень приятно, что команда не бросила играть, забив два мяча, а продолжила создавать моменты», — заявил он.

Как считает эксперт, говорить о чемпионстве петербуржцев ещё рано, поскольку впереди семь туров, где предстоит несколько сложных матчей, в том числе с «Краснодаром» и ЦСКА.

Вместе с тем, добавил Стрепетов, «Зенит» обеспечил себе комфортный задел.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 48 очков в турнирной таблице РПЛ и оторвался от ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара» на шесть пунктов.