ПСЖ упустил шанс досрочно стать чемпионом Франции по футболу, разгромно проиграв «Лиллю»

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В матче 32-го тура французской Лиги 1 лидер чемпионата ПСЖ крупно проиграл ближайшему преследователю, «Лиллю».

Счёт поединка — 5:1 в пользу «Лилля».

Единственный мяч ПСЖ был забит на 11-й минуте матча, отличился Хуан Бернат. Через 25 минут после гола испанец был удалён с поля, и его команда играла большую часть матча в меньшинстве.

Открыл счёт игрок ПСЖ Тома Менье, срезавший мяч в свои ворота. В составе «Лилля» забивали Николя Пепе, Жонатан Бамба, Габриэль Магальяеш и Жозе Фонте.

Несмотря на победу, идущий вторым «Лилль» отстаёт от ПСЖ на 17 очков. Также парижане имеют матч в запасе.

Ранее сообщалось, что «Монако» сыграл вничью с «Реймсом» в 32-м туре Лиги 1.

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