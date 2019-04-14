Российские гимнастки завоевали две золотые медали на этапе КМ в Болгарии

Короткая ссылка
Александра Солдатова завоевала золото на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой, а Екатерина Селезнёва победила в дисциплине с мячом.

Россиянка Александра Солдатова выиграла золотую медаль этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии в упражнениях с лентой. Также спортсменка завоевала две бронзовые награды — с булавами и обручем.

Екатерина Селезнёва стала лучшей в упражнениях с мячом. Также на счету 23-летней гимнастки серебряная медаль за выступление с обручем.

Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить