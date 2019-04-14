Российские гимнастки завоевали две золотые медали на этапе КМ в Болгарии

Александра Солдатова завоевала золото на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой, а Екатерина Селезнёва победила в дисциплине с мячом.

Россиянка Александра Солдатова выиграла золотую медаль этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии в упражнениях с лентой. Также спортсменка завоевала две бронзовые награды — с булавами и обручем.

Екатерина Селезнёва стала лучшей в упражнениях с мячом. Также на счету 23-летней гимнастки серебряная медаль за выступление с обручем.

Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии.