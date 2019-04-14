Борец греко-римского стиля Комаров стал бронзовым призёром ЧЕ в Бухаресте

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На чемпионате Европы в румынском Бухаресте российский борец греко-римского стиля Александр Комаров завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 82 кг.
Борец греко-римского стиля Комаров стал бронзовым призёром ЧЕ в Бухаресте
  • © wrestrus.ru

В схватке за бронзовую медаль Александр Комаров победил представителя Финляндии Вили Роппонена.

Россиянин завоевал награду чемпионата Европы в весовой категории до 82 кг.

Ранее сообщалось, что Манцигов завоевал золотую медаль ЧЕ по борьбе.

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