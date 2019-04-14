«Нижний Новгород» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты «Нижнего Новгорода» добыли выездную победу над «Автодором».

Счёт матча — 85:91.

В составе победителей лучшим стал Евгений Бабурин, набравший 21 очко и сделавший пять подборов.

У «Автодора» самым заметным был разыгрывающий Трэй Голден. Американец набрал 19 очков, сделал шесть подборов и отдал семь результативных передач.

В других матчах игрового дня «Парма» разгромно проиграла «Калеву» — 75:105, а ВЭФ обыграл «Цмоки-Минск» со счётом 70:66.

Ранее сообщалось, что баскетболист Моня провёл 500-ю игру за «Химки».