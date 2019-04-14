«Нижний Новгород» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ
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Счёт матча — 85:91.
В составе победителей лучшим стал Евгений Бабурин, набравший 21 очко и сделавший пять подборов.
У «Автодора» самым заметным был разыгрывающий Трэй Голден. Американец набрал 19 очков, сделал шесть подборов и отдал семь результативных передач.
В других матчах игрового дня «Парма» разгромно проиграла «Калеву» — 75:105, а ВЭФ обыграл «Цмоки-Минск» со счётом 70:66.
Ранее сообщалось, что баскетболист Моня провёл 500-ю игру за «Химки».