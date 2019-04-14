Отец Нурмагомедова прокомментировал результат боя между Холлоуэем и Порье

Абдулманап Нурмагомедов считает, что Макс Холлоуэй не проиграл бой за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастину Порье.

«Я считаю, что Холлоуэй ни в коем случае не проиграл в этом бою. Здесь могла быть либо ничья, либо его победа. Как минимум в трёх раундах он был точнее и убедительнее. Первый и четвёртый раунды я отдаю Порье, остальные за Холлоуэем. Посмотрите бой сами и всё увидите», — заявил отец российского чемпиона в интервью Sport24.

Также Абдулманап Нурмагомедов считает, что его сын является бойцом более высокого класса, нежели Порье.

Ранее Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова.