Отец Нурмагомедова прокомментировал результат боя между Холлоуэем и Порье

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Абдулманап Нурмагомедов считает, что Макс Холлоуэй не проиграл бой за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастину Порье.
Отец Нурмагомедова прокомментировал результат боя между Холлоуэем и Порье
  • © Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я считаю, что Холлоуэй ни в коем случае не проиграл в этом бою. Здесь могла быть либо ничья, либо его победа. Как минимум в трёх раундах он был точнее и убедительнее. Первый и четвёртый раунды я отдаю Порье, остальные за Холлоуэем. Посмотрите бой сами и всё увидите», — заявил отец российского чемпиона в интервью Sport24.

Также Абдулманап Нурмагомедов считает, что его сын является бойцом более высокого класса, нежели Порье.

Ранее Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова.

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