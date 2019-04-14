Хусаинов оценил работу арбитра матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар»

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Бывший судья международной категории Сергей Хусаинов считает, что арбитр матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Краснодаром» Евгений Турбин допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота хозяев после попадания мяча в руку защитника москвичей Романа Евгеньева.
Хусаинов оценил работу арбитра матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Судья заслужил двойку за этот матч, там был чистый пенальти. Данный эпизод кардинально повлиял на игру. Дело всегда в характере арбитра, который в нужный момент должен принимать правильное решение, Турбин не проявил характера в этом матче», — цитирует ТАСС бывшего арбитра ФИФА.

Также Хусаинов добавил, что введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) не решит проблему судейства в РПЛ, так как в России не хватает квалифицированных арбитров, которые могли бы правильно трактовать спорные эпизоды и принимать решения.

Ранее Хохлов рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Краснодаром».

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