Хусаинов оценил работу арбитра матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар»

Бывший судья международной категории Сергей Хусаинов считает, что арбитр матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Краснодаром» Евгений Турбин допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота хозяев после попадания мяча в руку защитника москвичей Романа Евгеньева.

«Судья заслужил двойку за этот матч, там был чистый пенальти. Данный эпизод кардинально повлиял на игру. Дело всегда в характере арбитра, который в нужный момент должен принимать правильное решение, Турбин не проявил характера в этом матче», — цитирует ТАСС бывшего арбитра ФИФА.

Также Хусаинов добавил, что введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) не решит проблему судейства в РПЛ, так как в России не хватает квалифицированных арбитров, которые могли бы правильно трактовать спорные эпизоды и принимать решения.

Ранее Хохлов рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Краснодаром».