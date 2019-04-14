Хохлов рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Краснодаром»
- РИА Новости
«Хорошая и интересная игра получилась. Наша команда достойно выглядела и даже в некоторых моментах превосходила «Краснодар». Обидно, что не смогли удержать победный счёт и во втором тайме пропустили гол. Может быть, не хватило силёнок в конце», — приводит слова Хохлова Sport24.
Матч между «Динамо» и «Краснодаром» завершился со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев назвал закономерным результат матча с «Динамо».