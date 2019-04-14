Хохлов рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Краснодаром»

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный исход матча с «Краснодаром» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хохлов рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Хорошая и интересная игра получилась. Наша команда достойно выглядела и даже в некоторых моментах превосходила «Краснодар». Обидно, что не смогли удержать победный счёт и во втором тайме пропустили гол. Может быть, не хватило силёнок в конце», — приводит слова Хохлова Sport24.

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» завершился со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев назвал закономерным результат матча с «Динамо».

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