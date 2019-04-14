Сироткин считает, что Квята слишком жёстко наказали за аварию на Гран-при Китая

Бывший пилот Williams россиянин Сергей Сироткин прокомментировал инцидент между его соотечественником Даниилом Квятом, выступающим за Toro Rosso, и гонщиками McLaren Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом на первом круге гонки третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.

«Не сказал бы, что Даня виноват на 100%. Но среди них троих он оказался в наиболее неудачной ситуации. Единственной возможностью избежать контакта было бы оставить больше места болидам McLaren на выходе из поворота», — приводит слова Сироткина «Чемпионат».

Он отметил, что Квят оставил место, но поскольку обе машины британской команды были рядом друг с другом, им этого было недостаточно.

«Поэтому из всех троих он оказался виноват больше, но я бы не сказал, что это его большая ошибка. Мне кажется, проезд по пит-лейну за такое, особенно на первом круге гонки — это достаточно жёсткое наказание», — добавил гонщик.

Ранее сообщалось, что Квят обсудил с судьями аварию на первом круге Гран-при Китая.