Овечкин назвал 38-летнего Орпика секретным оружием «Вашингтона»

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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своём партнёре по команде Бруксе Орпике, который стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в овертайме матча Кубка Стэнли.
Овечкин назвал 38-летнего Орпика секретным оружием «Вашингтона»
  • Reuters

«Орпик — наше секретное оружие. Каждый раз, когда он на льду и наносит бросок, — это всегда опасно», — приводит слова Овечкина пресс-служба лиги.

Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в овертайме матча Кубка Стэнли: 38 лет и 199 дней. Это произошло во второй игре серии первого раунда плей-офф с «Каролина Харрикейнз» после передач Евгения Кузнецова и Ти Джея Оши.

Ранее сообщалось, что Орпик назвал Кузнецова лучшим плеймейкером «Вашингтона».

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