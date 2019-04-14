Овечкин назвал 38-летнего Орпика секретным оружием «Вашингтона»
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«Орпик — наше секретное оружие. Каждый раз, когда он на льду и наносит бросок, — это всегда опасно», — приводит слова Овечкина пресс-служба лиги.
Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в овертайме матча Кубка Стэнли: 38 лет и 199 дней. Это произошло во второй игре серии первого раунда плей-офф с «Каролина Харрикейнз» после передач Евгения Кузнецова и Ти Джея Оши.
Ранее сообщалось, что Орпик назвал Кузнецова лучшим плеймейкером «Вашингтона».