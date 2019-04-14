Уилсон о передачах Овечкина: если он делает пас — хочется забить, иначе он может расстроиться

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказал мнение о передачах своего партнёра по команде и капитана Александра Овечкина.

«Он в течение всего сезона играл на меня. Если он делает пас, хочется забить. Потому что если нет, то надо понимать, что у него самого замечательный бросок. Он может расстроиться», — приводит слова форварда пресс-служба лиги.

Овечкин записал в свой актив две передачи, одна из которых была адресована Уилсону во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролина Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтона» установил рекорд Кубка Стэнли.