Уилсон о передачах Овечкина: если он делает пас — хочется забить, иначе он может расстроиться
- Ed Clemente/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Он в течение всего сезона играл на меня. Если он делает пас, хочется забить. Потому что если нет, то надо понимать, что у него самого замечательный бросок. Он может расстроиться», — приводит слова форварда пресс-служба лиги.
Овечкин записал в свой актив две передачи, одна из которых была адресована Уилсону во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролина Харрикейнз».
Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтона» установил рекорд Кубка Стэнли.