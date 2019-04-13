Эксперт считает, что дисквалификация Кучерова станет проверкой для «Тампы»

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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2002 американский хоккеист Джереми Рёник считает, что дисквалификация Никиты Кучерова станет серьёзной проверкой для победителя регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампы-Бэй Лайтнинг».
Эксперт считает, что дисквалификация Кучерова станет проверкой для «Тампы»
  • © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Посмотрим, насколько хороша «Тампа». Достаточно ли, чтобы справиться с трудностями? Время покажет», — написал бывший хоккеист в Twitter.

«Тампа-Бэй» проиграла оба стартовых матча серии первого раунда плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Во втором поединке российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров толкнул сидящего на коленях соперника и получил один матч дисквалификации.

Ранее сообщалось, что НХЛ дисквалифицировала Кучерова на один матч.

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