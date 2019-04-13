Гимнастка Пасека завоевала золото в опорном прыжке на ЧЕ в Польше
Россиянка Мария Пасека заняла первое место в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.
- РИА Новости
По итогам своего выступления 23-летняя российская гимнастка набрала 14,516 балла.
Второе место заняла француженка Колин Девиллар. Тройку призёров замкнула британка Элисса Дауни.
Ранее сообщалось, что Артур Далалоян победил в вольных упражнениях на ЧЕ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: