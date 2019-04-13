Гимнастка Пасека завоевала золото в опорном прыжке на ЧЕ в Польше

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Россиянка Мария Пасека заняла первое место в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.
Гимнастка Пасека завоевала золото в опорном прыжке на ЧЕ в Польше
  • РИА Новости

По итогам своего выступления 23-летняя российская гимнастка набрала 14,516 балла.

Второе место заняла француженка Колин Девиллар. Тройку призёров замкнула британка Элисса Дауни.

Ранее сообщалось, что Артур Далалоян победил в вольных упражнениях на ЧЕ.

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