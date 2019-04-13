Гимнастка Пасека завоевала золото в опорном прыжке на ЧЕ в Польше

Россиянка Мария Пасека заняла первое место в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.

РИА Новости

По итогам своего выступления 23-летняя российская гимнастка набрала 14,516 балла. Второе место заняла француженка Колин Девиллар. Тройку призёров замкнула британка Элисса Дауни. Ранее сообщалось, что Артур Далалоян победил в вольных упражнениях на ЧЕ.