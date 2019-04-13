Тарасова гордится фигуристкой Туктамышевой за выступление на командном ЧМ

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова с восторгом отреагировала на выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

«Действительно императрица! Как она прокатала! Она столько ждала этого выхода, столько работала. Весь сезон была готова. Свою программу внутри перестрадала, наверное», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Она также выразила мнение, что спортсменка способна прыгать второй тройной аксель в своей программе и назвала «сумасшедшими» лутцы в исполнении Туктамышевой. По словам специалиста, фигуристка смогла сохранить свои умения и улучшить себя.

«Мы гордимся тобой Лиза, спасибо тебе большое. Она дала шанс всем взрослым девочкам. Показала, как нужно бороться. Ещё один постолимпийский сезон остался за Туктамышевой», — добавила Тарасова.

Туктамышева выиграла произвольную программу с личным рекордом, который составил 153,89 балла. До этого на турнире россиянка установила личный рекорд в короткой программе.

На командном первенстве мира сборная России заняла третье место.

Ранее глава ФФККР оценил выступление российских фигуристов на командном ЧМ.