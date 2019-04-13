Глава ФФККР оценил выступление российских фигуристов на командном ЧМ

Короткая ссылка
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал выступление российских фигуристов на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Глава ФФККР оценил выступление российских фигуристов на командном ЧМ
  • РИА Новости

«Большие поздравления Лизе Туктамышевой, поставила своим выступлением восклицательный знак к концу соревнований. В целом команда выступила достойно, хотя чуть подкачали наши мальчишки, могли быть и выше», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Он отметил, что и спортивные и танцевальные пары и фигуристки хорошо проявили себя на командном первенстве.

«Лиза блестяще выступила и в короткой, и в произвольной программе, Софья Самодурова не подвела, молодец, была небольшая проблема в короткой, но в произвольной все сделала. Ведь это был конец сезона, и все ребята прилично устали», — добавил глава ФФККР.

Сборная России в составе Туктамышевой, Самодуровой, Андрея Лазукина, Александра Самарина, Натальи Забияко и Александра Энберта а также Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заняла итоговое третье место по итогам турнира в Японии.

Ранее Туктамышева высказала мнение, что ей удалось удачно завершить сезон своим выступление на командном ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить