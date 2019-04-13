Глава ФФККР оценил выступление российских фигуристов на командном ЧМ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал выступление российских фигуристов на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

«Большие поздравления Лизе Туктамышевой, поставила своим выступлением восклицательный знак к концу соревнований. В целом команда выступила достойно, хотя чуть подкачали наши мальчишки, могли быть и выше», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Он отметил, что и спортивные и танцевальные пары и фигуристки хорошо проявили себя на командном первенстве.

«Лиза блестяще выступила и в короткой, и в произвольной программе, Софья Самодурова не подвела, молодец, была небольшая проблема в короткой, но в произвольной все сделала. Ведь это был конец сезона, и все ребята прилично устали», — добавил глава ФФККР.

Сборная России в составе Туктамышевой, Самодуровой, Андрея Лазукина, Александра Самарина, Натальи Забияко и Александра Энберта а также Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заняла итоговое третье место по итогам турнира в Японии.

Ранее Туктамышева высказала мнение, что ей удалось удачно завершить сезон своим выступление на командном ЧМ.