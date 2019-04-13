Фигуристка Медведева рассказала, какой себя представляет в идеальном состоянии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева рассказала, какой она себя представляет в своём лучшем состоянии.

«Это физическая форма. Мне не нравится худоба, но и абсолютная сухость тела, когда видны мышцы», — заявила спортсменка на встрече с болельщиками.

При этом она отметила, что спортивное тело и должно таким быть. Но ей очень сложно это сделать, так как у неё никогда не было ничего подобного.

«Даже пресс не виден», — добавила Медведева.

Ранее Медведева призналась, что иногда слишком много думает во время прокатов.